29 июля 2025

Врачи спасли 19-летнюю свердловчанку, машина с которой разбилась всмятку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пациентку ставили на ноги врачи трех больниц
Пациентку ставили на ноги врачи трех больниц Фото:

Врачи трех свердловских больниц спасли 19-летнюю девушку, которая на трассе под Нижним Тагилом влетела в многотонный тягач. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушибы сердца и легких, переломы, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«Специалисты сработали на высочайшем уровне, добившись стабилизации состояния пострадавшей. После этого при участии ТЦМК девушку транспортировали в Свердловский госпиталь для ветеранов войн, где комплексным лечением молодой свердловчанки занялись нейрохирурги, травматологи и неврологи», — пояснили там.

Через месяц девушка смогла сесть, а на сегодняшний день она уже самостоятельно передвигается без трости. Восстановление пациентки продолжается.

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Врачи трех свердловских больниц спасли 19-летнюю девушку, которая на трассе под Нижним Тагилом влетела в многотонный тягач. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушибы сердца и легких, переломы, рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «Специалисты сработали на высочайшем уровне, добившись стабилизации состояния пострадавшей. После этого при участии ТЦМК девушку транспортировали в Свердловский госпиталь для ветеранов войн, где комплексным лечением молодой свердловчанки занялись нейрохирурги, травматологи и неврологи», — пояснили там. Через месяц девушка смогла сесть, а на сегодняшний день она уже самостоятельно передвигается без трости. Восстановление пациентки продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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