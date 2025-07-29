Врачи трех свердловских больниц спасли 19-летнюю девушку, которая на трассе под Нижним Тагилом влетела в многотонный тягач. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушибы сердца и легких, переломы, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
«Специалисты сработали на высочайшем уровне, добившись стабилизации состояния пострадавшей. После этого при участии ТЦМК девушку транспортировали в Свердловский госпиталь для ветеранов войн, где комплексным лечением молодой свердловчанки занялись нейрохирурги, травматологи и неврологи», — пояснили там.
Через месяц девушка смогла сесть, а на сегодняшний день она уже самостоятельно передвигается без трости. Восстановление пациентки продолжается.
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