29 июля 2025

В ХМАО назвали самые популярные вакансии

Число вакансий в индустрии красоты ХМАО выросло на 40%
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели стали чаще искать сотрудников в фитнес-центры
Работодатели стали чаще искать сотрудников в фитнес-центры Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе больше всего вырос спрос на сотрудников в индустрии красоты. Число вакансий за месяц в фитнес-клубах и бьюти-салонах увеличилось сразу на 40%, сообщает Head Hunter.

«За месяц число вакансий в спортивных клубах и салонах красоты выросло на 40%», — следует из статистики сервиса. В сфере науки и образования интерес работодателей увеличился более чем на 20%, а в отрасли инвестиций и консалтинга — на 13%.

Менеджеров высшего и среднего звена работодатели стали искать на 12% чаще, как и маркетологов с рекламщиками и пиарщиками. Интерес компаний к кадрам, связанных с управлением персоналом и тренингами увеличился на 10%.

А вот к юристам и специалистам по закупкам работодатели охладели — число вакансий за месяц упало сразу на 20%. Отрицательная динамика наблюдается в сельском хозяйстве (-13%) и добыче сырья (-14%).

Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных вакансиях. По данным аналитиков «Авито», тогда на высокую зарплату могли рассчитывать автослесари и мастера спа-массажа, которым готовы были платить 250-300 тысяч.

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В Ханты-Мансийском автономном округе больше всего вырос спрос на сотрудников в индустрии красоты. Число вакансий за месяц в фитнес-клубах и бьюти-салонах увеличилось сразу на 40%, сообщает Head Hunter. «За месяц число вакансий в спортивных клубах и салонах красоты выросло на 40%», — следует из статистики сервиса. В сфере науки и образования интерес работодателей увеличился более чем на 20%, а в отрасли инвестиций и консалтинга — на 13%. Менеджеров высшего и среднего звена работодатели стали искать на 12% чаще, как и маркетологов с рекламщиками и пиарщиками. Интерес компаний к кадрам, связанных с управлением персоналом и тренингами увеличился на 10%. А вот к юристам и специалистам по закупкам работодатели охладели — число вакансий за месяц упало сразу на 20%. Отрицательная динамика наблюдается в сельском хозяйстве (-13%) и добыче сырья (-14%). Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных вакансиях. По данным аналитиков «Авито», тогда на высокую зарплату могли рассчитывать автослесари и мастера спа-массажа, которым готовы были платить 250-300 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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