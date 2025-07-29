В ХМАО назвали самые популярные вакансии

В Ханты-Мансийском автономном округе больше всего вырос спрос на сотрудников в индустрии красоты. Число вакансий за месяц в фитнес-клубах и бьюти-салонах увеличилось сразу на 40%, сообщает Head Hunter.
«За месяц число вакансий в спортивных клубах и салонах красоты выросло на 40%», — следует из статистики сервиса. В сфере науки и образования интерес работодателей увеличился более чем на 20%, а в отрасли инвестиций и консалтинга — на 13%.
Менеджеров высшего и среднего звена работодатели стали искать на 12% чаще, как и маркетологов с рекламщиками и пиарщиками. Интерес компаний к кадрам, связанных с управлением персоналом и тренингами увеличился на 10%.
А вот к юристам и специалистам по закупкам работодатели охладели — число вакансий за месяц упало сразу на 20%. Отрицательная динамика наблюдается в сельском хозяйстве (-13%) и добыче сырья (-14%).
Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных вакансиях. По данным аналитиков «Авито», тогда на высокую зарплату могли рассчитывать автослесари и мастера спа-массажа, которым готовы были платить 250-300 тысяч.
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