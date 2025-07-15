15 июля 2025

В ХМАО назвали самые прибыльные вакансии

«Авито»: автослесари в ХМАО могут зарабатывать 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На прибыльные вакансии в Югре могут рассчитывать автослесари
На прибыльные вакансии в Югре могут рассчитывать автослесари Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе на высокую зарплату могут рассчитывать автослесари и мастера спа-массажа. Работникам в регионе готовы платить 250-300 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Вакансия автослесаря. Рабочие задачи связаны с ремонтом легковых автомобилей. Требуется опыт от трех лет. График — сменный (3/3 или 5/2), смена длится 9–10 часов. Заявленный сдельный доход — от 100 000 до 300 000 рублей в месяц», — говорится в исследовании.

В сфере спа-услуг работодатели могут платить от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. Работникам нужно не только проводить процедуры, но и встречать клиентов и поддерживать порядок на рабочем месте.

Среди других выгодных позиций оказались автомойщики, которые могут получать до 130 тысяч. Причем работодатели прежде всего рассматривают кандидатов с опытом от одного года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросла средняя зарплата. По данным Head Hunter, за месяц она увеличилась до 81 тысячи рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе на высокую зарплату могут рассчитывать автослесари и мастера спа-массажа. Работникам в регионе готовы платить 250-300 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито». «Вакансия автослесаря. Рабочие задачи связаны с ремонтом легковых автомобилей. Требуется опыт от трех лет. График — сменный (3/3 или 5/2), смена длится 9–10 часов. Заявленный сдельный доход — от 100 000 до 300 000 рублей в месяц», — говорится в исследовании. В сфере спа-услуг работодатели могут платить от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. Работникам нужно не только проводить процедуры, но и встречать клиентов и поддерживать порядок на рабочем месте. Среди других выгодных позиций оказались автомойщики, которые могут получать до 130 тысяч. Причем работодатели прежде всего рассматривают кандидатов с опытом от одного года. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросла средняя зарплата. По данным Head Hunter, за месяц она увеличилась до 81 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...