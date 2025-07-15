В ХМАО назвали самые прибыльные вакансии

В Ханты-Мансийском автономном округе на высокую зарплату могут рассчитывать автослесари и мастера спа-массажа. Работникам в регионе готовы платить 250-300 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Вакансия автослесаря. Рабочие задачи связаны с ремонтом легковых автомобилей. Требуется опыт от трех лет. График — сменный (3/3 или 5/2), смена длится 9–10 часов. Заявленный сдельный доход — от 100 000 до 300 000 рублей в месяц», — говорится в исследовании.
В сфере спа-услуг работодатели могут платить от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. Работникам нужно не только проводить процедуры, но и встречать клиентов и поддерживать порядок на рабочем месте.
Среди других выгодных позиций оказались автомойщики, которые могут получать до 130 тысяч. Причем работодатели прежде всего рассматривают кандидатов с опытом от одного года.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросла средняя зарплата. По данным Head Hunter, за месяц она увеличилась до 81 тысячи рублей.
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