Что известно о подрядчике, который должен достроить пермский аэропорт

Cтало известно, что победителем конкурса на выполнение работ реконструкции пермского аэропорта Большое Савино признано АО «Уралмостострой». Подрядчик должен, в том числе, скорректировать ранее разработанные проекты реконструкции перрона, чтобы позволить использовать телетрапы. Что еще известно об этом предприятии — в материале URA.RU.
История
Предприятие появилось в 1945 году в Ростове-на-Дону с целью восстановления мостов на юге России и на Северном Кавказе, пострадавших в ходе Великой Отечественной войны. Первоначальное название — Мостостроительный трест №4. В 1955 году трест переехал в Челябинск для строительства мостов и путепроводов в Уральском регионе, Казахстане и Средней Азии.
Головной офис компании находился в разных городах, а с апреля 2025 года находится в Перми, так как компания увеличила объемы дорожного строительства в Пермском крае. Общество решило платить налоги на территории Прикамья. Сегодня компания имеет также представительства в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Уфе.
Мост через Каму и Мостоотряд №123
В Пермском крае основным подрядчиком строительных работ является Мостоотряд №123, созданный в 1947 году и входящий «Уралмостострой». В 1967 году мостоотряд возводит городской (коммунальный) мост через Каму. До начала строительства данного объекта город не имел полноценного мостового перехода, если не считать плотины Камской ГЭС.
Длина моста через Каму составляет 998 метров. В процессе работы был освоен новый способ устройства фундамента, с применением буронабивных столбов из свай — оболочек. Сдача моста была приурочена к 50-летию Октябрьской революции. В последующие годы Мостоотряд работал на строительстве путепроводов и мостов по всему Пермскому краю, ч том числе мост через реку Чусовая.
Судебные тяжбы
Общество неоднократно являлось участником громких судебных процессов. Так, в 2023 году в Арбитражном суде Пермского края завершилось разбирательство конфликта между обществом и ООО «СПК „Зеленый город“ — генподрядчиком по строительству трассы Пермь-Екатеринбург. Бывшие партнеры обменялись исками по взысканию неустойки, сумма которых доходила до 102 млн рублей. В итоге суд отказал в иске обеим сторонам.
«Уралмостострой» судится и в других городах. В 2023 году Арбитражный суд Уральского округа прекратил дело о взыскании с администрации Уфы в его пользу 32 млн рублей убытков. Было утверждено мировое соглашение, по которому мэрия обязалась осуществить выплаты. В 2025 году в Челябинске суд отказал комитету дорожного хозяйства города во взыскании 51 млн рублей с компании с общества, строившего одну из городских развязок.
Предприятие сегодня
Сегодня, помимо строительства мостов и путепроводов, общество занимается производством железобетонных и металлических конструкций, арматуры, строительством и содержанием дорог прочими видами работ. Является крупным дорожным подрядчиком в Прикамье, выиграло несколько подрядов на выполнение работ по строительству очистных сооружений и дорог в Перми. Предприятие также ведет ремонт моста через реку Чусовую. Выручка общества в 2024 году составила более 11 млрд рублей, а чистая прибыль — более 71 млн рублей.
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