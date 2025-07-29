29 июля 2025

В ХМАО завершены поставки топлива в труднодоступные районы

© Служба новостей «URA.RU»
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Груз доставили водным транспортом
Груз доставили водным транспортом Фото:

В ХМАО завершена доставка топливно-энергетических ресурсов в труднодоступные населенные пункты. Объемы поставок составили 27 тысяч тонн. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

По данным главы региона, в северные районы водным транспортом доставлено 11,2 тысячи тонн нефтепродуктов и 16 тысяч тонн угля. «Это позволит обеспечить бесперебойную работу предприятий ЖКХ, энергетики и социальной сферы в Белоярском, Березовском, Кондинском, Нижневартовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах, где проживает более 58 тысяч человек», — отметил Кухарук.

Поставки организованы в рамках исполнения федерального закона «О северном завозе». Финансирование закупки обеспечили власти округа. Расходы на транспортировку будут компенсированы до конца 2025 года.

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В ХМАО завершена доставка топливно-энергетических ресурсов в труднодоступные населенные пункты. Объемы поставок составили 27 тысяч тонн. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук в своем telegram-канале. По данным главы региона, в северные районы водным транспортом доставлено 11,2 тысячи тонн нефтепродуктов и 16 тысяч тонн угля. «Это позволит обеспечить бесперебойную работу предприятий ЖКХ, энергетики и социальной сферы в Белоярском, Березовском, Кондинском, Нижневартовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах, где проживает более 58 тысяч человек», — отметил Кухарук. Поставки организованы в рамках исполнения федерального закона «О северном завозе». Финансирование закупки обеспечили власти округа. Расходы на транспортировку будут компенсированы до конца 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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