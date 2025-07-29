В ХМАО завершены поставки топлива в труднодоступные районы

В ХМАО завершена доставка топливно-энергетических ресурсов в труднодоступные населенные пункты. Объемы поставок составили 27 тысяч тонн. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
По данным главы региона, в северные районы водным транспортом доставлено 11,2 тысячи тонн нефтепродуктов и 16 тысяч тонн угля. «Это позволит обеспечить бесперебойную работу предприятий ЖКХ, энергетики и социальной сферы в Белоярском, Березовском, Кондинском, Нижневартовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах, где проживает более 58 тысяч человек», — отметил Кухарук.
Поставки организованы в рамках исполнения федерального закона «О северном завозе». Финансирование закупки обеспечили власти округа. Расходы на транспортировку будут компенсированы до конца 2025 года.
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