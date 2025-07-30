Брат Хабиба Нурмагомедова занял первое место в рейтинге UFC

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Умар Нурмагомедов делит первое место в рейтинге UFC с американцем Шоном О'Мэлли
Умар Нурмагомедов делит первое место в рейтинге UFC с американцем Шоном О'Мэлли Фото:

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов возглавил рейтинг организации в легчайшей весовой категории. Об этом сообщают РИА Новости.

«После обновления списков Нурмагомедов делит первое место с американцем Шоном О 'Мэлли», — сказано в сообщении. Кроме того, агентство отмечает, что ранее россиянин располагался на втором месте в рейтинге.

Третью строчку за собой сохранил россиянин Петр Ян, который в субботу одержал победу над Маркусом Макги из США на турнире в Абу-Даби. Чемпион дивизиона — грузин Мераб Двалишвили, у которого последний бой состоялся 7 июня 2025 года с Шоном О»Мэлли. Грузинский боец завершил победный поединок в третьем раунде болевым приемом.

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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов возглавил рейтинг организации в легчайшей весовой категории. Об этом сообщают РИА Новости. «После обновления списков Нурмагомедов делит первое место с американцем Шоном О 'Мэлли», — сказано в сообщении. Кроме того, агентство отмечает, что ранее россиянин располагался на втором месте в рейтинге. Третью строчку за собой сохранил россиянин Петр Ян, который в субботу одержал победу над Маркусом Макги из США на турнире в Абу-Даби. Чемпион дивизиона — грузин Мераб Двалишвили, у которого последний бой состоялся 7 июня 2025 года с Шоном О»Мэлли. Грузинский боец завершил победный поединок в третьем раунде болевым приемом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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