Брат Хабиба Нурмагомедова занял первое место в рейтинге UFC

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов возглавил рейтинг организации в легчайшей весовой категории. Об этом сообщают РИА Новости.
«После обновления списков Нурмагомедов делит первое место с американцем Шоном О 'Мэлли», — сказано в сообщении. Кроме того, агентство отмечает, что ранее россиянин располагался на втором месте в рейтинге.
Третью строчку за собой сохранил россиянин Петр Ян, который в субботу одержал победу над Маркусом Макги из США на турнире в Абу-Даби. Чемпион дивизиона — грузин Мераб Двалишвили, у которого последний бой состоялся 7 июня 2025 года с Шоном О»Мэлли. Грузинский боец завершил победный поединок в третьем раунде болевым приемом.
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