Глава ЦИК Караман: страны ЕС имеют право вмешиваться в выборы в Молдавии

Страны Евросоюза якобы могут вмешиваться в молдавские выборы. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман.
«Есть большая разница между ЕС и другими государствами <...> Поэтому вмешательство такой страны, как Франция, в наши выборы не считается внешним вмешательством», — сказала Анжелика Караман, ее слова передает ТАСС. Она также пояснила, что даже прямое финансирование политических сил со стороны государств-членов ЕС власти Молдавии не расценивают как электоральную коррупцию.
Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила оппозиционные политические силы в связях с Россией и попытках дестабилизировать ситуацию в стране накануне предстоящих парламентских выборов. В России назвали эти заявления «полной ерундой».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.