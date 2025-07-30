Глава ЦИК Караман: страны ЕС имеют право вмешиваться в выборы в Молдавии

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Молдавия разрешила ЕС вмешиваться в выборы
Молдавия разрешила ЕС вмешиваться в выборы Фото:

Страны Евросоюза якобы могут вмешиваться в молдавские выборы. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман.

«Есть большая разница между ЕС и другими государствами <...> Поэтому вмешательство такой страны, как Франция, в наши выборы не считается внешним вмешательством», — сказала Анжелика Караман, ее слова передает ТАСС. Она также пояснила, что даже прямое финансирование политических сил со стороны государств-членов ЕС власти Молдавии не расценивают как электоральную коррупцию.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила оппозиционные политические силы в связях с Россией и попытках дестабилизировать ситуацию в стране накануне предстоящих парламентских выборов. В России назвали эти заявления «полной ерундой».

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Страны Евросоюза якобы могут вмешиваться в молдавские выборы. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман. «Есть большая разница между ЕС и другими государствами <...> Поэтому вмешательство такой страны, как Франция, в наши выборы не считается внешним вмешательством», — сказала Анжелика Караман, ее слова передает ТАСС. Она также пояснила, что даже прямое финансирование политических сил со стороны государств-членов ЕС власти Молдавии не расценивают как электоральную коррупцию. Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила оппозиционные политические силы в связях с Россией и попытках дестабилизировать ситуацию в стране накануне предстоящих парламентских выборов. В России назвали эти заявления «полной ерундой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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