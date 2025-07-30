В Госдуме ответили на обвинения Санду во вмешательстве России в выборы Молдавии

Россия не планирует вмешиваться в парламентские выборы в Молдавии, несмотря на заявления президента республики Майи Санду. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Нет, Россия не собирается вмешиваться в предстоящие выборы в Молдавии, это полная ерунда. На сегодняшний день подавляются любые оппозиционные действия, любая партия, которая имеет другую точку зрения по сравнению с Санду, объявляется вне закона, не допускают до выборов...», — заявил Чепа в разговоре с РИА Новости.
По словам депутата, утверждения молдавского лидера не соответствуют действительности. Подобные заявления представляют собой попытку переложить ответственность за недовольство граждан на внешние силы, считает парламентарий.
Ранее президент Молдовы Майя Санду инициировала заседание Высшего совета безопасности, на котором намерена была рассмотреть вопросы, связанные с возможным внешним вмешательством в избирательный процесс, пишет «Царьград». После заседания Санду сообщила, что российские структуры якобы готовят вмешательство в избирательный процесс. Однако глава государства не предоставила доказательств этим обвинениям.
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