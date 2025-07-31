В сентябре в Челябинской области состоятся выборы. Все совершеннолетние дееспособные граждане РФ имеют право проголосовать. О том, какие выборы предстоят, а также когда, где и как принять в них участие — в материале URA.RU.
Кого и когда выбираем
Выборы пройдут в три дня — с 12 по 14 сентября. В эти дни на всей территории области состоятся выборы депутатов заксобрания региона. Всего депутатов 60. Из них 30 избираются по партийным спискам.
В бюллетене будут названия шести партий и список выдвинутых ими кандидатов. Это «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, Партия пенсионеров и партия «Новые люди». При том, что мандатов депутатов-списочников в заксобрании всего 30, партийный список эсеров состоит из 66 человек, ЕР — из 46 человек, ЛДПР — из 45-ти, КПРФ — из 43-х, «Новых людей» — из 41-го и Партии пенсионеров — из 32 кандидатов.
Проголосовать можно только за одну партию. В противном случае бюллетень будет считаться испорченным и не будет учтен при подсчете голосов.
Еще 30 депутатов будут избраны по одномандатным округам. Для этого регион разделен на 30 избирательных округов с примерно равным число избирателей. В бюллетене будут фамилии кандидатов. В основном это представители партий, только в одном округе на выборы зарегистрирован самовыдвиженец.
Какой из кандидатов на своем округе наберет больше других голосов избирателей, тот и станет депутатом заксобрания. На 30 округах облизбирком зарегистрировал 160 кандидатов. Таким образом, в среднем конкуренция составит от пяти до шести человек.
Муниципальные выборы
Одновременно с областными выборами состоятся выборы депутатов в собрания городов и районов. Они пройдут почти во всех территориях региона. Исключение — Челябинск, а также Коркинский, Саткинский и Нязепетровский муниципальные округа. В Трехгорном и Пластовском округах пройдут довыборы одного и двух муниципальных депутатов соответственно. В остальных муниципалитетах состоятся выборы местных собраний в полном составе.
В каждом из них свое число депутатов — от 12 в Локомотивном до 30 в Магнитогорске. Всего на предстоящих выборах жителям региона предстоит избрать 60 депутатов заксобрания региона и 723 муниципальных депутата.
Где голосовать
Проголосовать можно на избирательном участке согласно адресу, по которому прописан избиратель. Если вы знаете, что с 12 про 14 сентября будете находиться в другой точке Челябинской области, вы также сможете проголосовать, но только на выборах заксобрания региона.
Для этого нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. С 28 июля по 8 сентября это можно сделать в территориальной избирательной комиссии, а с 3 по 8 сентября — в любой участковой избирательной комиссии по месту нахождения. Также такое заявление можно подать в МФЦ или через портал Госуслуг.
Дистанционное электронное голосование
Проголосовать, причем как областных, так и на местных выборах можно и не посещая избирательный участок. Для этого существует дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Оно предусмотрено в 24 регионах страны, в том числе и в Челябинской области.
Для участия в ДЭГ не позднее чем за три календарных дня до начала голосования нужно подать заявление на сайте Госуслуг. Для этого понадобится подтвержденная учетная запись. Когда у заявления появится статус «Учтено», вы сможете в дни голосования принять участие в выборах. Для этого нужно будет зайти на портал vybory.gov.ru. Для голосования используйте логин и пароль от Госуслуг.
Если вы заявились на дистанционное голосование, то в случае явки на избирательный участок очно, бюллетени вы уже не получите. Заявление на ДЭГ можно отозвать, если передумаете. Прием заявлений уже идет.
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