В Перми вынесен приговор экс-сотрудникам ребцентра «Титан»

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© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшие сотрудники ребцентра будут отбывать наказание в колонии строгого режима
Бывшие сотрудники ребцентра будут отбывать наказание в колонии строгого режима Фото:

Бывших сотрудников реабилитационного центра «Титан» приговорили к реальным срокам заключения. Такое решение принял судья Пермского краевого суда Андрей Кузнецов.

«Признать подсудимых виновными в похищении человека, совершенном группой лиц. Назначить им наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Илья Ашапов, Рамиль Димухаметов, Вячеслав Болкисев, Илья Крупнин, Сергей Шебеко приговорены к девяти годам заключения. Денис Клобуков получил 11 лет, Максим Миков — шесть лет, Сергей Швалев — десять лет, Андрей Рязанов — шесть лет и один месяц», — озвучил свое решение Кузнецов. Они находились под стражей с 25 января 2022 года.

Денис Клобуков занимал должность директора центра «Титан», Вячеслав Болкисев и Илья Ашапов были консультантами, Рамиль Димухаметов — программным руководителем, Андрей Крупнин был также сотрудником центра. Изначально по уголовному делу было задержано 10 человек, материалы некоторых из них были выделены в отдельное производство.

Следствием установлено, что сотрудники «Титана» насильно удерживали у себя людей. Запрещали им общаться с родными и близкими, а также не имели разрешения на ведение медицинской деятельности.

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Бывших сотрудников реабилитационного центра «Титан» приговорили к реальным срокам заключения. Такое решение принял судья Пермского краевого суда Андрей Кузнецов. «Признать подсудимых виновными в похищении человека, совершенном группой лиц. Назначить им наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Илья Ашапов, Рамиль Димухаметов, Вячеслав Болкисев, Илья Крупнин, Сергей Шебеко приговорены к девяти годам заключения. Денис Клобуков получил 11 лет, Максим Миков — шесть лет, Сергей Швалев — десять лет, Андрей Рязанов — шесть лет и один месяц», — озвучил свое решение Кузнецов. Они находились под стражей с 25 января 2022 года. Денис Клобуков занимал должность директора центра «Титан», Вячеслав Болкисев и Илья Ашапов были консультантами, Рамиль Димухаметов — программным руководителем, Андрей Крупнин был также сотрудником центра. Изначально по уголовному делу было задержано 10 человек, материалы некоторых из них были выделены в отдельное производство. Следствием установлено, что сотрудники «Титана» насильно удерживали у себя людей. Запрещали им общаться с родными и близкими, а также не имели разрешения на ведение медицинской деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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