На северо-западе Челябинска к концу года построят две новые школы

В Челябинске в первом полугодии 2025 года по сравнению с прошлым годом зафиксирован спад строительства социальных объектов. При этом в 48-м микрорайоне уже построен детский сад. Также совместно с министерством образования в городе возвели две новые школы, с 1 сентября там уже будут заниматься дети, сообщил на круглом столе о состоянии строительной отрасли в Челябинске заместитель главы города по строительству Владимир Шамне.
«По сравнению с прошлым годом у нас идет спад строительства социальных объектов. При этом в Челябинске уже построили две новые школы в 20-м микрорайоне на улице Татищева и в 34-м микрорайоне на улице Сахарова. С 1 сентября там уже будут учиться дети», — сообщил Шамне.
Как отметил Шамне, в Челябинске сейчас строятся еще две школы в 57-м и 48-м микрорайонах. Их ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.
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