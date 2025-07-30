Россия и Китай проведут совместные учения в море

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Учение носит исключительно оборонительный характер
Учение носит исключительно оборонительный характер Фото:

С 1 по 5 августа 2025 года в акватории Японского моря пройдет совместное российско-китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие-2025». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

«На Тихоокеанском флоте (ТОФ) с 1 по 5 августа 2025 года состоится совместное российско-китайское военно-морское учение „Морское взаимодействие-2025“», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Мероприятие носит ежегодный характер и направлено на развитие сотрудничества между Военно-морским флотом России и Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая.

По информации ТОФ, ключевой целью учения является обмен опытом между военными моряками двух стран. Особое внимание будет уделено развитию совместных действий по обеспечению безопасности на море, а также отработке координации при проведении поисково-спасательных и оборонительных операций. Учение будет состоять из двух основных частей: береговой и морской. Во Владивостоке развернется штаб руководства, где представители России и Китая спланируют и отработают на картах организацию совместных действий. Кроме того, для экипажей кораблей предусмотрена культурная и спортивная программа.

На морском этапе корабли двух стран проведут совместные тренировки по поиску и спасению на море, противолодочным действиям, противовоздушной обороне, а также выполнят совместные артиллерийские стрельбы. Эти мероприятия пройдут на одном из морских полигонов боевой подготовки Тихоокеанского флота. Российскую группу кораблей возглавит большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», а китайскую — эсминец «Шаосин». В учениях также примут участие дизель-электрические подводные лодки и морская авиация обеих стран. В пресс-службе ТОФ особо подчеркнули, что учение «Морское взаимодействие-2025» носит исключительно оборонительный характер и не направлено против третьих стран.

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С 1 по 5 августа 2025 года в акватории Японского моря пройдет совместное российско-китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие-2025». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ). «На Тихоокеанском флоте (ТОФ) с 1 по 5 августа 2025 года состоится совместное российско-китайское военно-морское учение „Морское взаимодействие-2025“», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Мероприятие носит ежегодный характер и направлено на развитие сотрудничества между Военно-морским флотом России и Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая. По информации ТОФ, ключевой целью учения является обмен опытом между военными моряками двух стран. Особое внимание будет уделено развитию совместных действий по обеспечению безопасности на море, а также отработке координации при проведении поисково-спасательных и оборонительных операций. Учение будет состоять из двух основных частей: береговой и морской. Во Владивостоке развернется штаб руководства, где представители России и Китая спланируют и отработают на картах организацию совместных действий. Кроме того, для экипажей кораблей предусмотрена культурная и спортивная программа. На морском этапе корабли двух стран проведут совместные тренировки по поиску и спасению на море, противолодочным действиям, противовоздушной обороне, а также выполнят совместные артиллерийские стрельбы. Эти мероприятия пройдут на одном из морских полигонов боевой подготовки Тихоокеанского флота. Российскую группу кораблей возглавит большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», а китайскую — эсминец «Шаосин». В учениях также примут участие дизель-электрические подводные лодки и морская авиация обеих стран. В пресс-службе ТОФ особо подчеркнули, что учение «Морское взаимодействие-2025» носит исключительно оборонительный характер и не направлено против третьих стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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