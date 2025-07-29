В Сургутском районе ХМАО погиб помощник бурильщика. Следственный комитет начал проверку по факту нарушения правил безопасности.
«Сургутским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО.
По данным ведомства, трагедия произошла 29 июля на кустовой площадке Лянторского месторождения. Во время подъема промышленных труб произошло их неконтролируемое смещение — рабочий оказался зажат между трубами и скончался на месте от полученных травм.
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента совместно с комиссией по расследованию несчастного случая и представителями Государственной инспекции труда. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.
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