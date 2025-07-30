Трамп ввел 25% пошлины в отношении Индии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что Индия должна заплатить штраф за торговлю с Россией
Трамп заявил, что Индия должна заплатить штраф за торговлю с Россией Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентной импортной пошлины на товары из Индии с 1 августа 2025 года. Его слова передают СМИ.

Торговые пошлины в отношении Индии начнут действовать с 1 августа этого года, объявил Дональд Трамп, его слова передает РАИ Новости. Также, по словам президента США, Нью-Дели заплатит штраф сверх этой пошлины. Среди причин такой меры — закупаемые Индией энергоносители и вооружения у России.

Ранее издание The Indian Express сообщило, что переговоры между Индией и США о заключении нового торгового соглашения были приостановлены из-за отсутствия прогресса. По данным источников газеты, Вашингтон настаивал на предоставлении американским товарам беспошлинного доступа на индийский рынок, а Индия требовала снизить пошлины США на свои товары до 15%. Нью-Дели также выразила готовность приобретать американское вооружение, природный газ и ядерные реакторы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентной импортной пошлины на товары из Индии с 1 августа 2025 года. Его слова передают СМИ. Торговые пошлины в отношении Индии начнут действовать с 1 августа этого года, объявил Дональд Трамп, его слова передает РАИ Новости. Также, по словам президента США, Нью-Дели заплатит штраф сверх этой пошлины. Среди причин такой меры — закупаемые Индией энергоносители и вооружения у России. Ранее издание The Indian Express сообщило, что переговоры между Индией и США о заключении нового торгового соглашения были приостановлены из-за отсутствия прогресса. По данным источников газеты, Вашингтон настаивал на предоставлении американским товарам беспошлинного доступа на индийский рынок, а Индия требовала снизить пошлины США на свои товары до 15%. Нью-Дели также выразила готовность приобретать американское вооружение, природный газ и ядерные реакторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...