Трамп ввел 25% пошлины в отношении Индии

Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентной импортной пошлины на товары из Индии с 1 августа 2025 года. Его слова передают СМИ.
Торговые пошлины в отношении Индии начнут действовать с 1 августа этого года, объявил Дональд Трамп, его слова передает РАИ Новости. Также, по словам президента США, Нью-Дели заплатит штраф сверх этой пошлины. Среди причин такой меры — закупаемые Индией энергоносители и вооружения у России.
Ранее издание The Indian Express сообщило, что переговоры между Индией и США о заключении нового торгового соглашения были приостановлены из-за отсутствия прогресса. По данным источников газеты, Вашингтон настаивал на предоставлении американским товарам беспошлинного доступа на индийский рынок, а Индия требовала снизить пошлины США на свои товары до 15%. Нью-Дели также выразила готовность приобретать американское вооружение, природный газ и ядерные реакторы.
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