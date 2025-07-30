Более 60 участников СВО из Пермского края получили возможность бесплатно выучиться на управленцев

В результате конкурсного отбора 64 претендента были приглашены к обучению по программе «Герои Прикамья» по направлению государственного и муниципального управления. Занятия начнутся в сентябре на площадке Пермского филиала РАНХиГС. Кроме того, был сформирован резервный список из 35 кандидатов, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Они смогут приступить к обучению после возвращения на родину.
«В ходе образовательного процесса слушатели освоят теоретические основы управления, закрепят знания на практике и будут работать под руководством наставников. Главная задача программы — подготовить высококвалифицированных и компетентных управленцев для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях и корпорациях регионального уровня. Преподаватели академии и приглашенные эксперты из Москвы успешно справятся с поставленными задачами», — отметил директор Пермского филиала Президентской академии, кандидат социологических наук Игорь Орлов.
Программа профессиональной переподготовки рассчитана на 500 академических часов. Участники изучат основы государственного управления, экономики и финансов, современные управленческие технологии, а также получат представление о ключевых экономических, политических и общественных процессах региона. В рамках курса предусмотрены тренинги по развитию управленческих компетенций и личной эффективности.
Кроме того, предусмотрена возможность прохождения стажировок в органах государственной и муниципальной власти под руководством персональных наставников. Наставнический корпус будет сформирован из сотрудников администрации губернатора Пермского края, руководителей региональных министерств и агентств, а также глав муниципальных образований.
По завершении программы слушатели пройдут стажировку, защитят итоговые проекты и получат предложения о трудоустройстве на управленческие позиции в органы власти, образовательные учреждения, структуры по патриотическому воспитанию и работе с молодежью, а также в государственные компании. В настоящее время на региональном уровне ведется формирование кадрового резерва управленческих кадров. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своих социальных сетях пожелал участникам успехов в обучении, выразив уверенность, что полученные знания и опыт будут использованы на благо региона и страны.
Прием заявок завершился 30 марта. Для участия требовалось гражданство Российской Федерации, высшее образование и опыт управленческой деятельности, включая опыт военного командования. На конкурс зарегистрировались 501 кандидат, среди которых 269 действующих военнослужащих и ветеранов специальной военной операции. С 31 марта проходил этап онлайн-тестирования, направленного на определение управленческого потенциала и личностно-профессиональных характеристик по методикам Высшей школы государственного управления.
Завершающим этапом стали собеседования с экспертной комиссией, которые проходили с 14 апреля по 11 мая 2025 года. По итогам всех испытаний были сформированы списки финалистов для индивидуальных интервью с временно исполняющим обязанности руководителя администрации губернатора Пермского края Александром Смертиным.
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