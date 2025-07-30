Свердловские пенсионеры отдали миллионы рублей «курьеру из налоговой», попав на видео

Пожилая супружеская пара из Алапаевска стала жертвой мошенников, лишившись около трех миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Схемы облапошивания людей, разумеется, жуликами могут постоянно меняться и трансформироваться. В вышеописанном случае общая сумма ущерба, причиненная аферистами пожилой паре, составила около трех миллионов рублей. Следственным отделом ОВД Алапаевска по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — пояснил полковник Горелых.
По данным полиции, все началось с телефонного звонка: мужчина представился курьером и сообщил, что привез посылку для 78-летней жительницы. После отказа получать неизвестную посылку супруги получили сообщения якобы от портала Госуслуг о входе третьих лиц в личный кабинет и выгрузке документов. Позже пенсионер перезвонил по указанному номеру, где собеседник представился сотрудником Роскомнадзора и сообщил о получении крупного кредита на имя пострадавшей. Для «разрешения вопроса» пара продолжила общение с лжеспециалистами в мессенджере, где их убедили под видеозапись показать наличные деньги, а затем передать их через курьера для «проверки подлинности» в налоговой службе.
Только после того, как деньги были переданы, пенсионеры поняли, что стали жертвой преступников, и обратились в полицию. В настоящее время следствие ведется по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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