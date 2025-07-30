Жители Камчатки испытали два землетрясения за пять минут

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Камчатке снова произошло землетрясение
На Камчатке снова произошло землетрясение Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

На территории Камчатского края в течение пяти минут были зафиксированы два землетрясения с магнитудами 5,0 и 4,8. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,8 произошли на Камчатке в течение пяти минут..." — пишет ТАСС. Агентство ссылается на сообщение ведомства.

Ранее у побережья Камчатского края было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,5 баллов. Сейсмическое событие произошло в акватории, прилегающей к региону. В среду, 30 июля, мощные подземные толчки были отмечены на территории Камчатки и Курильских островов. Тогда жители ощутили значительное сотрясение почвы, многие покинули здания и вышли на улицы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Камчатского края в течение пяти минут были зафиксированы два землетрясения с магнитудами 5,0 и 4,8. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук. "Два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,8 произошли на Камчатке в течение пяти минут..." — пишет ТАСС. Агентство ссылается на сообщение ведомства. Ранее у побережья Камчатского края было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,5 баллов. Сейсмическое событие произошло в акватории, прилегающей к региону. В среду, 30 июля, мощные подземные толчки были отмечены на территории Камчатки и Курильских островов. Тогда жители ощутили значительное сотрясение почвы, многие покинули здания и вышли на улицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...