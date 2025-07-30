Жители Камчатки испытали два землетрясения за пять минут

На территории Камчатского края в течение пяти минут были зафиксированы два землетрясения с магнитудами 5,0 и 4,8. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.
"Два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,8 произошли на Камчатке в течение пяти минут..." — пишет ТАСС. Агентство ссылается на сообщение ведомства.
Ранее у побережья Камчатского края было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,5 баллов. Сейсмическое событие произошло в акватории, прилегающей к региону. В среду, 30 июля, мощные подземные толчки были отмечены на территории Камчатки и Курильских островов. Тогда жители ощутили значительное сотрясение почвы, многие покинули здания и вышли на улицы.
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