На Камчатке произошло новое землетрясение

На Камчатке зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6.5 у побережья региона. Об этом сообщает камчатский филиал Российской академии наук (РАН).
«Землетрясение магнитудой 6.5 произошло у побережья Камчатки», — передали сообщение камчатского филиала РАН РИА Новости. Ранее 30 июля на Камчатке и Курильских островах произошло сильное землетрясение. Жители почувствовали сильное качание земли, многие выбегали на улицу.
В некоторых местах наблюдали колебания зданий. В МЧС предупреждали о возможных афтершоках, призывая жителей быть осторожными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.