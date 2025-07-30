На Камчатке произошло новое землетрясение

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Зафиксированы толчки магнитудой 6,5
Зафиксированы толчки магнитудой 6,5 Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

На Камчатке зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6.5 у побережья региона. Об этом сообщает камчатский филиал Российской академии наук (РАН).

«Землетрясение магнитудой 6.5 произошло у побережья Камчатки», — передали сообщение камчатского филиала РАН РИА Новости. Ранее 30 июля на Камчатке и Курильских островах произошло сильное землетрясение. Жители почувствовали сильное качание земли, многие выбегали на улицу.

В некоторых местах наблюдали колебания зданий. В МЧС предупреждали о возможных афтершоках, призывая жителей быть осторожными.

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На Камчатке зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6.5 у побережья региона. Об этом сообщает камчатский филиал Российской академии наук (РАН). «Землетрясение магнитудой 6.5 произошло у побережья Камчатки», — передали сообщение камчатского филиала РАН РИА Новости. Ранее 30 июля на Камчатке и Курильских островах произошло сильное землетрясение. Жители почувствовали сильное качание земли, многие выбегали на улицу. В некоторых местах наблюдали колебания зданий. В МЧС предупреждали о возможных афтершоках, призывая жителей быть осторожными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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