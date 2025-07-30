Как выглядит Камчатка после крупнейшего за 73 года землетрясения: фоторепортаж

Появились кадры последствий землетрясения на Камчатке
© Служба новостей «URA.RU»
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Угрозы обрушения жилых зданий на Камчатке в настоящее время нет
Угрозы обрушения жилых зданий на Камчатке в настоящее время нет Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

В результате крупнейшего за последние 73 года землетрясения на Камчатке магнитудой 8,8 баллов пострадали важные объекты инфраструктуры. Так, в Северо-Курильске стихия повредила около 90% печных труб в жилых домах, а также привела к обрушению стены детского сада в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, возникшее после землетрясения цунами обрушилось на портовые сооружения и вынесла несколько судов в воду. Как выглядит Камчатка после мощного природного катаклизма — в материале URA.RU. 

Всего на Курильских островах в безопасные районы было эвакуировано 2700 человек, большинство из которых уже могут вернуться в свои дома после завершения проверок. Власти оперативно организовали временные убежища для пострадавших жителей, оставшихся без крова. Как сообщает региональное правительство, специальные пункты размещения развернуты в Петропавловске-Камчатском, Елизовском районе и Вилючинске.

По данным МЧС, непосредственной угрозы обрушения жилых зданий в настоящее время нет. Специалисты проводят тщательное обследование жилого фонда, результаты которого будут обнародованы уже 31 июля.

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В результате крупнейшего за последние 73 года землетрясения на Камчатке магнитудой 8,8 баллов пострадали важные объекты инфраструктуры. Так, в Северо-Курильске стихия повредила около 90% печных труб в жилых домах, а также привела к обрушению стены детского сада в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, возникшее после землетрясения цунами обрушилось на портовые сооружения и вынесла несколько судов в воду. Как выглядит Камчатка после мощного природного катаклизма — в материале URA.RU.  Всего на Курильских островах в безопасные районы было эвакуировано 2700 человек, большинство из которых уже могут вернуться в свои дома после завершения проверок. Власти оперативно организовали временные убежища для пострадавших жителей, оставшихся без крова. Как сообщает региональное правительство, специальные пункты размещения развернуты в Петропавловске-Камчатском, Елизовском районе и Вилючинске. По данным МЧС, непосредственной угрозы обрушения жилых зданий в настоящее время нет. Специалисты проводят тщательное обследование жилого фонда, результаты которого будут обнародованы уже 31 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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