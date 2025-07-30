Суд продлил арест мэра Красноярска по делу о взятках

Продлен срок содержания под стражей мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на сумму 180 миллионов рублей. Такое решение вынес Басманный суд Москвы.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Логинову меру пресечения в виде содержания под стражей", — передает решение суда РИА Новости. Ходатайство следствия было удовлетворено, однако точный срок продления ареста не уточняется.
По версии следствия, в период с 2018 по 2024 год Логинов получал взятки от гендиректора коммерческой организации. Деньги и оплата строительства бани на его участке якобы были вознаграждением за помощь в победе компании на тендерах по ремонту городских дорог.
Логинов, возглавивший Красноярск в 2022 году, имеет многолетний опыт работы в транспортной сфере и городской администрации. Ранее он занимал различные руководящие должности, включая посты заместителя мэра и главы двух районов города.
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