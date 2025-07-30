30 июля 2025

Аэропорт Волгограда ограничил полеты на фоне атак БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт ограничил полеты
Аэропорт ограничил полеты Фото:

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Меры предприняты для обеспечения безопасности полетов.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Решение о введении ограничений принято на фоне объявленной ракетной опасности в Краснодарском крае и Ростовской области. Оперативную информацию о режиме предупреждения распространило официальное приложение МЧС России. Данные меры направлены на предотвращение возможных инцидентов, связанных с угрозой воздушного пространства в южных регионах страны.

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В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Меры предприняты для обеспечения безопасности полетов. «Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко. Решение о введении ограничений принято на фоне объявленной ракетной опасности в Краснодарском крае и Ростовской области. Оперативную информацию о режиме предупреждения распространило официальное приложение МЧС России. Данные меры направлены на предотвращение возможных инцидентов, связанных с угрозой воздушного пространства в южных регионах страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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