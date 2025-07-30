В Краснодарском крае и Ростовской области утром 30 июля была объявлена ракетная опасность. О введении режима предупреждения сообщило официальное приложение МЧС России. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.
23:40 Вечером 30 июля в Краснодарском крае объявили ракетную опасность. Жителей предупредили об угрозе падения ракет и призвали укрыться в безопасных местах. Сообщения поступили через систему РСЧС.
23:37 В Севастополе временно остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале городской дирекции по развитию транспортной инфраструктуры.
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