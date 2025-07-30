В двух регионах России объявлена ракетная опасность. Онлайн-трансляция

В Краснодарском крае и Ростовской области объявили ракетную опасность
© Служба новостей «URA.RU»
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Ракетная опасность объявлена в двух регионах страны
Ракетная опасность объявлена в двух регионах страны Фото:

В Краснодарском крае и Ростовской области утром 30 июля была объявлена ракетная опасность. О введении режима предупреждения сообщило официальное приложение МЧС России. URA.RU запускает онлайн-трансляцию. 

23:40 Вечером 30 июля в Краснодарском крае объявили ракетную опасность. Жителей предупредили об угрозе падения ракет и призвали укрыться в безопасных местах. Сообщения поступили через систему РСЧС.

23:37 В Севастополе временно остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале городской дирекции по развитию транспортной инфраструктуры.

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В Краснодарском крае и Ростовской области утром 30 июля была объявлена ракетная опасность. О введении режима предупреждения сообщило официальное приложение МЧС России. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.  23:40 Вечером 30 июля в Краснодарском крае объявили ракетную опасность. Жителей предупредили об угрозе падения ракет и призвали укрыться в безопасных местах. Сообщения поступили через систему РСЧС. 23:37 В Севастополе временно остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале городской дирекции по развитию транспортной инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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