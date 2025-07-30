Возле одного из ресторанов Екатеринбурга было замечено ярко-красное итальянское купе. Это Ferrari 360 Modena. Цены на такое авто начинаются от 10 миллионов рублей. Спорткар заметили подписчики группы «Привет был замечен Екатеринбург» в «ВКонтакте».
Модель Modena впервые показали в Женеве в 1999 году. Название города в названии модели было взято в честь места рождения основателя компании Энцо Феррари. Modena была самым продаваемым авто бренда. Купе имело несколько комплектаций, от более быстрых версий для профессиональных гонок до варианта с кузовом кабриолет.
Ранее в Екатеринбурге уже замечали эксклюзивные автомобили. Возле одного из домов горожане увидели редкое купе Mercedes SLS AMG GT Final Edition, выпущенное ограниченной серией в 350 экземпляров.
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