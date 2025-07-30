30 июля 2025

Яркий итальянский спорткар заметили на улицах Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге увидели Ferrari 360 Modena
© Служба новостей «URA.RU»
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Цена на Modena начинается с 10 миллионов рублей
Цена на Modena начинается с 10 миллионов рублей Фото:

Возле одного из ресторанов Екатеринбурга было замечено ярко-красное итальянское купе. Это Ferrari 360 Modena. Цены на такое авто начинаются от 10 миллионов рублей. Спорткар заметили подписчики группы «Привет был замечен Екатеринбург» в «ВКонтакте».

Модель Modena впервые показали в Женеве в 1999 году. Название города в названии модели было взято в честь места рождения основателя компании Энцо Феррари. Modena была самым продаваемым авто бренда. Купе имело несколько комплектаций, от более быстрых версий для профессиональных гонок до варианта с кузовом кабриолет.

Ранее в Екатеринбурге уже замечали эксклюзивные автомобили. Возле одного из домов горожане увидели редкое купе Mercedes SLS AMG GT Final Edition, выпущенное ограниченной серией в 350 экземпляров.

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Возле одного из ресторанов Екатеринбурга было замечено ярко-красное итальянское купе. Это Ferrari 360 Modena. Цены на такое авто начинаются от 10 миллионов рублей. Спорткар заметили подписчики группы «Привет был замечен Екатеринбург» в «ВКонтакте». Модель Modena впервые показали в Женеве в 1999 году. Название города в названии модели было взято в честь места рождения основателя компании Энцо Феррари. Modena была самым продаваемым авто бренда. Купе имело несколько комплектаций, от более быстрых версий для профессиональных гонок до варианта с кузовом кабриолет. Ранее в Екатеринбурге уже замечали эксклюзивные автомобили. Возле одного из домов горожане увидели редкое купе Mercedes SLS AMG GT Final Edition, выпущенное ограниченной серией в 350 экземпляров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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