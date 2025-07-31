В России выросла медианная зарплата за два года

Росстат: в апреле 2025 года медианная зарплата достигла 73,9 тысячи рублей
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В 2025 году медианна зарплата составила 73,9 тысячи рублей
В 2025 году медианна зарплата составила 73,9 тысячи рублей Фото:

В апреле 2025 года медианная заработная плата в России достигла 73,9 тысячи рублей, что почти в полтора раза больше по сравнению с аналогичным показателем двухлетней давности. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Медианная зарплата характеризуется тем, что у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины — ниже», — пишут РИА Новости, анализируя данные. Кроме того, подчеркивается, что медианна зарплата в 2025 году — 73 871, а двумя годами ранее этот показатель составлял 52 558 рублей.

Ранее сообщалось о том, что россиян с зарплатой от одного миллиона рублей в месяц превысило 45 тысяч человек. Анализ по распределению численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Численность работников составила 28,4 миллиона человек. Исследование охватило 95,4 тысяч организаций.

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В апреле 2025 года медианная заработная плата в России достигла 73,9 тысячи рублей, что почти в полтора раза больше по сравнению с аналогичным показателем двухлетней давности. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «Медианная зарплата характеризуется тем, что у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины — ниже», — пишут РИА Новости, анализируя данные. Кроме того, подчеркивается, что медианна зарплата в 2025 году — 73 871, а двумя годами ранее этот показатель составлял 52 558 рублей. Ранее сообщалось о том, что россиян с зарплатой от одного миллиона рублей в месяц превысило 45 тысяч человек. Анализ по распределению численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Численность работников составила 28,4 миллиона человек. Исследование охватило 95,4 тысяч организаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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