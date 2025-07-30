Россиян, получающих больше миллиона в месяц, стало больше

Число россиян, получающих больше миллиона в месяц, превысило 45 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исследования Росстата показали, что в России стало больше миллионеров
Исследования Росстата показали, что в России стало больше миллионеров Фото:

В 2025 году количество жителей России с зарплатой от одного миллиона рублей в месяц превысило 45 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Численность работников составила 28,4 миллиона человек», — сказано в сообщении РИА Новости. Кроме того, отмечается, что исследование охватило 95,4 тысячи организаций за исключением субъектов малого бизнеса.

Ранее сообщалось о том, что заработная плата за долгое время начала нравиться работникам и работодателям. По данным аналитиков платформы «Авито Работа», средний размер желаемой заработной платы соискателей на российском рынке труда составил 84,4 тысячи рублей в месяц. В то же время работодатели предлагают в среднем 82,9 тысячи рублей ежемесячно. Таким образом, ожидания кандидатов и реальные предложения компаний практически сравнялись.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2025 году количество жителей России с зарплатой от одного миллиона рублей в месяц превысило 45 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Численность работников составила 28,4 миллиона человек», — сказано в сообщении РИА Новости. Кроме того, отмечается, что исследование охватило 95,4 тысячи организаций за исключением субъектов малого бизнеса. Ранее сообщалось о том, что заработная плата за долгое время начала нравиться работникам и работодателям. По данным аналитиков платформы «Авито Работа», средний размер желаемой заработной платы соискателей на российском рынке труда составил 84,4 тысячи рублей в месяц. В то же время работодатели предлагают в среднем 82,9 тысячи рублей ежемесячно. Таким образом, ожидания кандидатов и реальные предложения компаний практически сравнялись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...