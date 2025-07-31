В Северной Осетии замедлили работу мобильного интернета из-за БПЛА

В Республике Северная Осетия-Aлания могут снизить скорость мобильного интернета в связи с угрозой атаки беспилотников. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
«В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильного интернета», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он отметил, что оперативный штаб осуществляет круглосуточную деятельность, и призвал граждан сохранять спокойствие.
Сегодня в Сахалинской области так же временно ограничили скорость мобильного интернета для повышения уровня антитеррористической безопасности. Жителям советуют пользоваться стационарным интернетом, подключаться к Wi-Fi и оплачивать покупки наличными или банковскими картами, передает МК.
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