В Северной Осетии замедлили работу мобильного интернета из-за БПЛА

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Замедление мобильного интернета связано с режимом опасности БПЛА
Замедление мобильного интернета связано с режимом опасности БПЛА Фото:

В Республике Северная Осетия-Aлания могут снизить скорость мобильного интернета в связи с угрозой атаки беспилотников. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло. 

«В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильного интернета», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он отметил, что оперативный штаб осуществляет круглосуточную деятельность, и призвал граждан сохранять спокойствие.

Сегодня в Сахалинской области так же временно ограничили скорость мобильного интернета для повышения уровня антитеррористической безопасности. Жителям советуют пользоваться стационарным интернетом, подключаться к Wi-Fi и оплачивать покупки наличными или банковскими картами, передает МК.

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В Республике Северная Осетия-Aлания могут снизить скорость мобильного интернета в связи с угрозой атаки беспилотников. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.  «В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильного интернета», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он отметил, что оперативный штаб осуществляет круглосуточную деятельность, и призвал граждан сохранять спокойствие. Сегодня в Сахалинской области так же временно ограничили скорость мобильного интернета для повышения уровня антитеррористической безопасности. Жителям советуют пользоваться стационарным интернетом, подключаться к Wi-Fi и оплачивать покупки наличными или банковскими картами, передает МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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