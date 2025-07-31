Появились первые жертвы после землетрясения на Камчатке

В Японии из-за землетрясения на Камчатке, спровоцировавшего цунами, погиб один человек, еще семь человек пострадали. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.
«Один человек погиб в результате автомобильной аварии, пытаясь на собственном автомобиле эвакуироваться из прибрежной зоны в префектуре Кумамото — автомобилист не справился с управлением на горной дороге. Семеро пострадавших получили травмы различной степени тяжести в ходе эвакуации», — передает слова генсекретаря ТАСС.
Вчера было зафиксировано самое мощное землетрясение с 1952 года. Его эпицентр располагался в Тихом океане на глубине 32 километров, примерно в 161 километре от Петропавловска-Камчатского. Подземные толчки спровоцировали образование цунами, которое представляет угрозу для десяти государств. На побережье Камчатки высота волн могла достигать 15 метров, а в японской префектуре Хоккайдо — до 50 сантиметров. Кроме того, предупреждения о возможном цунами объявлены в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и на Соломоновых Островах.
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