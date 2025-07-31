Появились первые жертвы после землетрясения на Камчатке

Генсек Хаяси: в Японии из-за землетрясения на Камчатке погиб человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Японии из-за землетрясения погиб человек
В Японии из-за землетрясения погиб человек Фото:

В Японии из-за землетрясения на Камчатке, спровоцировавшего цунами, погиб один человек, еще семь человек пострадали. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

«Один человек погиб в результате автомобильной аварии, пытаясь на собственном автомобиле эвакуироваться из прибрежной зоны в префектуре Кумамото — автомобилист не справился с управлением на горной дороге. Семеро пострадавших получили травмы различной степени тяжести в ходе эвакуации», — передает слова генсекретаря ТАСС.

Вчера было зафиксировано самое мощное землетрясение с 1952 года. Его эпицентр располагался в Тихом океане на глубине 32 километров, примерно в 161 километре от Петропавловска-Камчатского. Подземные толчки спровоцировали образование цунами, которое представляет угрозу для десяти государств. На побережье Камчатки высота волн могла достигать 15 метров, а в японской префектуре Хоккайдо — до 50 сантиметров. Кроме того, предупреждения о возможном цунами объявлены в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и на Соломоновых Островах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Японии из-за землетрясения на Камчатке, спровоцировавшего цунами, погиб один человек, еще семь человек пострадали. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. «Один человек погиб в результате автомобильной аварии, пытаясь на собственном автомобиле эвакуироваться из прибрежной зоны в префектуре Кумамото — автомобилист не справился с управлением на горной дороге. Семеро пострадавших получили травмы различной степени тяжести в ходе эвакуации», — передает слова генсекретаря ТАСС. Вчера было зафиксировано самое мощное землетрясение с 1952 года. Его эпицентр располагался в Тихом океане на глубине 32 километров, примерно в 161 километре от Петропавловска-Камчатского. Подземные толчки спровоцировали образование цунами, которое представляет угрозу для десяти государств. На побережье Камчатки высота волн могла достигать 15 метров, а в японской префектуре Хоккайдо — до 50 сантиметров. Кроме того, предупреждения о возможном цунами объявлены в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и на Соломоновых Островах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...