Трамп обозвал экономики России и Индии мертвыми

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США имеют ограниченные торговые связи как с Индией, так и с Россией
США имеют ограниченные торговые связи как с Индией, так и с Россией Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические отношения между Нью-Дели и Москвой. Он назвал экономики России и Индии «мертвыми».

«Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что США имеют ограниченные торговые связи как с Индией, так и с Россией, объяснив это высокими тарифами и торговыми барьерами со стороны партнеров.

Ранее Трамп сообщил о введении с 1 августа 25%-ых торговых пошлин на товары из Индии. Он подчеркнул, что, несмотря на дружественные отношения между странами, США «сравнительно мало» торгуют с Индией из-за «слишком высоких пошлин» и «жестких неденежных барьеров». Индия традиционно закупает большую часть военного оборудования у России и является одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов наряду с Китаем. По мнению президента США, такая политика Индии негативно сказывается на американских экономических интересах.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические отношения между Нью-Дели и Москвой. Он назвал экономики России и Индии «мертвыми». «Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что США имеют ограниченные торговые связи как с Индией, так и с Россией, объяснив это высокими тарифами и торговыми барьерами со стороны партнеров. Ранее Трамп сообщил о введении с 1 августа 25%-ых торговых пошлин на товары из Индии. Он подчеркнул, что, несмотря на дружественные отношения между странами, США «сравнительно мало» торгуют с Индией из-за «слишком высоких пошлин» и «жестких неденежных барьеров». Индия традиционно закупает большую часть военного оборудования у России и является одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов наряду с Китаем. По мнению президента США, такая политика Индии негативно сказывается на американских экономических интересах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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