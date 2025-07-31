Трамп обозвал экономики России и Индии мертвыми

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические отношения между Нью-Дели и Москвой. Он назвал экономики России и Индии «мертвыми».
«Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что США имеют ограниченные торговые связи как с Индией, так и с Россией, объяснив это высокими тарифами и торговыми барьерами со стороны партнеров.
Ранее Трамп сообщил о введении с 1 августа 25%-ых торговых пошлин на товары из Индии. Он подчеркнул, что, несмотря на дружественные отношения между странами, США «сравнительно мало» торгуют с Индией из-за «слишком высоких пошлин» и «жестких неденежных барьеров». Индия традиционно закупает большую часть военного оборудования у России и является одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов наряду с Китаем. По мнению президента США, такая политика Индии негативно сказывается на американских экономических интересах.
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