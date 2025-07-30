30 июля 2025

В Челябинске теле- и радиовещание будет прерываться две недели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонтные работы на телебашне будут проводиться каждый день
Ремонтные работы на телебашне будут проводиться каждый день Фото:

В Челябинске в связи с проведением плановых ремонтных работ на телебашне в течение двух недель — с 31 июля по 15 августа возможны отключения вещания радиоканалов, а также паузы в телевещании двух мультиплексов — РТРС-1 и РТРС-2. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В Челябинске возможны перебои в телерадиовещании. Максимальное время отключения — два часа в день в период с 8 до 20 часов», — уточнили в мэрии.

В то же время РТРС уточняет, что 31 июля и 1 августа в областном центре телепакеты РТРС-1, РТРС-2, а также радиостанции «Вести ФМ», «Радио России» и «Маяк» будут недоступны в течение 120 минут во временном отрезке с 08:00 до 15:00.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в связи с проведением плановых ремонтных работ на телебашне в течение двух недель — с 31 июля по 15 августа возможны отключения вещания радиоканалов, а также паузы в телевещании двух мультиплексов — РТРС-1 и РТРС-2. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «В Челябинске возможны перебои в телерадиовещании. Максимальное время отключения — два часа в день в период с 8 до 20 часов», — уточнили в мэрии. В то же время РТРС уточняет, что 31 июля и 1 августа в областном центре телепакеты РТРС-1, РТРС-2, а также радиостанции «Вести ФМ», «Радио России» и «Маяк» будут недоступны в течение 120 минут во временном отрезке с 08:00 до 15:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...