В Челябинске теле- и радиовещание будет прерываться две недели

В Челябинске в связи с проведением плановых ремонтных работ на телебашне в течение двух недель — с 31 июля по 15 августа возможны отключения вещания радиоканалов, а также паузы в телевещании двух мультиплексов — РТРС-1 и РТРС-2. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«В Челябинске возможны перебои в телерадиовещании. Максимальное время отключения — два часа в день в период с 8 до 20 часов», — уточнили в мэрии.
В то же время РТРС уточняет, что 31 июля и 1 августа в областном центре телепакеты РТРС-1, РТРС-2, а также радиостанции «Вести ФМ», «Радио России» и «Маяк» будут недоступны в течение 120 минут во временном отрезке с 08:00 до 15:00.
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