Медики из трех больниц Свердловской области провели срочную операцию 17-летнему подростку, получившему тяжелую травму головы в ДТП под Серовом. У пациента диагностировали внутримозговую гематому размером с теннисный мяч, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«Счет шел на минуты. Процесс усугублялся нарастающим кровотечением, которое четко определялось при нейровизуализации. Комплексная бригада врачей провела декомпрессивную трепанацию черепа и удалила внутримозговую гематому размером с теннисный мяч», — пояснили там.
Парень попал в аварию на мотоцикле, его оперативно доставили в Серовскую горбольницу в крайне тяжелом состоянии. Подростка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После консультаций с коллегами было принято решение о срочной транспортировке пациента в Екатеринбург. Там хирурги оперативно удалили гематому.
Мама пострадавшего рассказала, что сын провел в коме 15 суток, а все это время врачи боролись за его жизнь. «Каждый раз, когда я спрашивала врача-реаниматолога о состоянии Тимура, ком вставал в горле от страха», — вспоминает она.
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