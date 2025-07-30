30 июля 2025

«Счет шел на минуты»: свердловские врачи спасли подростка с гематомой в мозге размером с теннисный мяч. Фото

Юному мотоциклисту из Свердловской области удалили внутримозговую гематому
© Служба новостей «URA.RU»
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Пациент находился в коме 15 суток (архивное фото)
Пациент находился в коме 15 суток (архивное фото) Фото:

Медики из трех больниц Свердловской области провели срочную операцию 17-летнему подростку, получившему тяжелую травму головы в ДТП под Серовом. У пациента диагностировали внутримозговую гематому размером с теннисный мяч, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Счет шел на минуты. Процесс усугублялся нарастающим кровотечением, которое четко определялось при нейровизуализации. Комплексная бригада врачей провела декомпрессивную трепанацию черепа и удалила внутримозговую гематому размером с теннисный мяч», — пояснили там.

Парень попал в аварию на мотоцикле, его оперативно доставили в Серовскую горбольницу в крайне тяжелом состоянии. Подростка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После консультаций с коллегами было принято решение о срочной транспортировке пациента в Екатеринбург. Там хирурги оперативно удалили гематому.

Мама пострадавшего рассказала, что сын провел в коме 15 суток, а все это время врачи боролись за его жизнь. «Каждый раз, когда я спрашивала врача-реаниматолога о состоянии Тимура, ком вставал в горле от страха», — вспоминает она.

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Медики из трех больниц Свердловской области провели срочную операцию 17-летнему подростку, получившему тяжелую травму головы в ДТП под Серовом. У пациента диагностировали внутримозговую гематому размером с теннисный мяч, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Счет шел на минуты. Процесс усугублялся нарастающим кровотечением, которое четко определялось при нейровизуализации. Комплексная бригада врачей провела декомпрессивную трепанацию черепа и удалила внутримозговую гематому размером с теннисный мяч», — пояснили там. Парень попал в аварию на мотоцикле, его оперативно доставили в Серовскую горбольницу в крайне тяжелом состоянии. Подростка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После консультаций с коллегами было принято решение о срочной транспортировке пациента в Екатеринбург. Там хирурги оперативно удалили гематому. Мама пострадавшего рассказала, что сын провел в коме 15 суток, а все это время врачи боролись за его жизнь. «Каждый раз, когда я спрашивала врача-реаниматолога о состоянии Тимура, ком вставал в горле от страха», — вспоминает она.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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