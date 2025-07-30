30 июля 2025

«Хватит гадить»: главу Чусового взбесили туристы. Фото

Глава Чусового в Пермском крае Сергей Белов возмутился поведением туристов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мусор остается после туристов
Мусор остается после туристов Фото:

Горы мусора, которые оставляют туристы, приезжающие в Чусовской округ Пермского края, возмутили главу территории Сергей Белова. По его словам, местная администрация вынуждена регулярно тратить деньги налогоплательщиков на очистку территорий, вместо того чтобы вкладывать ресурсы в развитие инфраструктуры отдыха.

«Хватит уже превращать нашу землю в помойку! Да сколько можно уже игнорировать площадки для сбора отходов, расположенные всего в паре шагов от ваших стоянок?! Почему вы считаете нормальным оставить мешки с мусором там, где стоите лагерем?! Хватит гадить там, куда приезжают полюбоваться природой и отдохнуть душой», — написал Белов в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото мусора.

Глава округа отметил, что мусорят именно туристы, а не местные жители. «Вы едете сюда отдыхать, а местные жители живут здесь постоянно», — обратился Белов к гостям. По его словам, на берегах Чусовой достаточно туристических стоянок с мусорными контейнерами.

Горы мусора оставляют отдыхающие
Горы мусора оставляют отдыхающие
Фото:

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Горы мусора, которые оставляют туристы, приезжающие в Чусовской округ Пермского края, возмутили главу территории Сергей Белова. По его словам, местная администрация вынуждена регулярно тратить деньги налогоплательщиков на очистку территорий, вместо того чтобы вкладывать ресурсы в развитие инфраструктуры отдыха. «Хватит уже превращать нашу землю в помойку! Да сколько можно уже игнорировать площадки для сбора отходов, расположенные всего в паре шагов от ваших стоянок?! Почему вы считаете нормальным оставить мешки с мусором там, где стоите лагерем?! Хватит гадить там, куда приезжают полюбоваться природой и отдохнуть душой», — написал Белов в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото мусора. Глава округа отметил, что мусорят именно туристы, а не местные жители. «Вы едете сюда отдыхать, а местные жители живут здесь постоянно», — обратился Белов к гостям. По его словам, на берегах Чусовой достаточно туристических стоянок с мусорными контейнерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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