Горы мусора, которые оставляют туристы, приезжающие в Чусовской округ Пермского края, возмутили главу территории Сергей Белова. По его словам, местная администрация вынуждена регулярно тратить деньги налогоплательщиков на очистку территорий, вместо того чтобы вкладывать ресурсы в развитие инфраструктуры отдыха.
«Хватит уже превращать нашу землю в помойку! Да сколько можно уже игнорировать площадки для сбора отходов, расположенные всего в паре шагов от ваших стоянок?! Почему вы считаете нормальным оставить мешки с мусором там, где стоите лагерем?! Хватит гадить там, куда приезжают полюбоваться природой и отдохнуть душой», — написал Белов в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото мусора.
Глава округа отметил, что мусорят именно туристы, а не местные жители. «Вы едете сюда отдыхать, а местные жители живут здесь постоянно», — обратился Белов к гостям. По его словам, на берегах Чусовой достаточно туристических стоянок с мусорными контейнерами.
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