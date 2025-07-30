Жители жилого комплекса «Грибоедовский» в Перми пожаловались на ночной шум от строительства трассы «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» (ТР-53). Об этом сообщила одна из жительниц ЖК в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». По ее словам, дорожные работы продолжаются до глубокой ночи, мешая отдыху горожан.
«Уже неделю мы не можем спать, так как самые громкие работы почему-то проводят вечером до глубокой ночи, а то и утра. Работает большая машина, которая забивает сваи или что, не знаю. Даже при закрытых окнах невозможно ни то что уснуть, даже не слышно звук телевизора. 29 июля работы начали в районе 21:00, а в 00:05 проводили с еще большей интенсивностью», — рассказала жительница комплекса.
Она добавила, что в выходные строительные работы завершились только к утру — примерно в 4:00. Пермячка обратилась к контролирующим органам с просьбой принять меры.
URA.RU отправило запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ на него ожидается.
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