Тепло будет пять дней: свердловчан ждет дождливый и прохладный август

Наступающий август не порадует летним теплом жителей Свердловской области. Он будет дождливым и прохладнее среднемесячной нормы. Предварительным прогнозом с URA.RU поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Всю первую декаду столбик термометра будет держаться на отметке 20-23 градуса днем и 15 градусов ночью. При этом с 5 августа начнет ежедневно лить дождь — разный по интенсивности.
Вторая декада будет еще прохладней: 15-19 градусов днем и 10-15 ночью. Дождей станет меньше.
Потеплеет лишь в третьей декаде, особенно в последние пять дней. Там будет 20-25 днем и около 15 ночью. «Зато это может дать толчок к хорошему сентябрю», — подбодрил синоптик.
Он констатировал, что июль Свердловская область заканчивает с отрицательной среднемесячной аномалией по отношению к норме: на 1-1,5 градуса ниже обычного. По его предварительным подсчетам, август на Урале тоже будет прохладнее средних значений.
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