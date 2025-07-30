30 июля 2025

Тепло будет пять дней: свердловчан ждет дождливый и прохладный август

Синоптик Шувалов: август в Свердловской области будет дождливым и прохладным
© Служба новостей «URA.RU»
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Август, как и июль, не порадует уральцев особым теплом
Август, как и июль, не порадует уральцев особым теплом Фото:

Наступающий август не порадует летним теплом жителей Свердловской области. Он будет дождливым и прохладнее среднемесячной нормы. Предварительным прогнозом с URA.RU поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Всю первую декаду столбик термометра будет держаться на отметке 20-23 градуса днем и 15 градусов ночью. При этом с 5 августа начнет ежедневно лить дождь — разный по интенсивности. 

Вторая декада будет еще прохладней: 15-19 градусов днем и 10-15 ночью. Дождей станет меньше. 

Потеплеет лишь в третьей декаде, особенно в последние пять дней. Там будет 20-25 днем и около 15 ночью. «Зато это может дать толчок к хорошему сентябрю», — подбодрил синоптик. 

Он констатировал, что июль Свердловская область заканчивает с отрицательной среднемесячной аномалией по отношению к норме: на 1-1,5 градуса ниже обычного. По его предварительным подсчетам, август на Урале тоже будет прохладнее средних значений. 

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Наступающий август не порадует летним теплом жителей Свердловской области. Он будет дождливым и прохладнее среднемесячной нормы. Предварительным прогнозом с URA.RU поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Всю первую декаду столбик термометра будет держаться на отметке 20-23 градуса днем и 15 градусов ночью. При этом с 5 августа начнет ежедневно лить дождь — разный по интенсивности.  Вторая декада будет еще прохладней: 15-19 градусов днем и 10-15 ночью. Дождей станет меньше.  Потеплеет лишь в третьей декаде, особенно в последние пять дней. Там будет 20-25 днем и около 15 ночью. «Зато это может дать толчок к хорошему сентябрю», — подбодрил синоптик.  Он констатировал, что июль Свердловская область заканчивает с отрицательной среднемесячной аномалией по отношению к норме: на 1-1,5 градуса ниже обычного. По его предварительным подсчетам, август на Урале тоже будет прохладнее средних значений. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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