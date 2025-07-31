Украина нашла новую страну для производства беспилотников

Зеленский заявил, что Нидерланды скоро будут снабжать ВСУ дронами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Еще одна страна готова помочь Украине с дронами
Еще одна страна готова помочь Украине с дронами Фото:

Киев близок к соглашению с Нидерландами о финансировании производства беспилотников. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Дополнительные 400 миллионов евро [460 миллионов долларов] для наших украинских компаний, для наших украинских производителей беспилотников поступят [от Нидерландов] на этой неделе», — заявил Зеленский. Его слова приводит издание DPI.

Зеленский отметил, что ждет заключение соглашения на этой неделе. Ранее Евросоюз перестал финансировать Украину из-за принятия закона об антикоррупционном бюро. При этом вооружать армию готовы Германия и Норвегия, закупив для Украины американское оружие и построив две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев близок к соглашению с Нидерландами о финансировании производства беспилотников. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Дополнительные 400 миллионов евро [460 миллионов долларов] для наших украинских компаний, для наших украинских производителей беспилотников поступят [от Нидерландов] на этой неделе», — заявил Зеленский. Его слова приводит издание DPI. Зеленский отметил, что ждет заключение соглашения на этой неделе. Ранее Евросоюз перестал финансировать Украину из-за принятия закона об антикоррупционном бюро. При этом вооружать армию готовы Германия и Норвегия, закупив для Украины американское оружие и построив две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...