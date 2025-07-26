WP: две страны потеряют миллиарды из-за вооружения Украины

Германия и Норвегия готовы потратить миллиарды долларов на закупку американского оружия, чтобы оказать военную помощь Украине. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).
«Германия внесла поправки в конституцию, позволяющие Берлину занимать сотни миллиардов евро на военные расходы. Норвегия может использовать свои огромные нефтяные богатства для финансирования украинской ПВО», — говорится в материале WP.
Как сообщили представители властей, на первом этапе планируется обеспечить поставки вооружений на сумму приблизительно 10 миллиардов долларов. Германия выступила с инициативой финансирования строительства двух батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства. В то же время комплексы Patriot могут быть предоставлены государствами, не входящими в НАТО. Министерство обороны Швейцарии сообщило о заказе пяти систем Patriot. Однако их поставка будет отложена, поскольку Соединенные Штаты приняли решение перенаправить эти комплексы для поддержки Украины.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский достиг предварительных договоренностей с главой Белого дома Дональдом Трампом про продаже украинских БПЛА США. Сумма сделки может составить от 10 до 30 миллиардов долларов. Сделка предусматривает закупку американской стороной дронов, которые уже зарекомендовали себя в боевых условиях. Одним из ключевых требований для поставок вооружений из Соединенных Штатов является участие европейских стран в финансировании этих поставок. Ранее Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон готов и дальше поставлять Украине военное оборудование, однако расходы должны быть покрыты Европой. За координацию данного процесса отвечает НАТО.
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