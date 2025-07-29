ЕС перестал финансировать Украину

Европейский союз временно приостановил предоставление Украине финансовой помощи из-за ситуации с антикоррупционным бюро. Об этом сообщает украинская газета «Экономическая правда».
По данным издания, речь идет о двух основных программах поддержки. Первая — экстренное кредитование за счет замороженных российских активов (ERA), по которой Украине до конца года планировалось выделить 17,2 млрд евро. Вторая — программа Ukraine Facility, предусматривающая выплаты в размере 12,5 млрд евро. Оба направления финансирования поставлены на паузу до разрешения текущей ситуации.
Основным поводом для решения ЕС стал принятый Верховной радой Украины закон, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Этот шаг вызвал резкую критику как внутри страны, так и среди западных партнеров. ЕС неоднократно подчеркивал, что поддержка Украины напрямую связана с соблюдением стандартов верховенства права и обеспечением независимости антикоррупционных органов.
Ситуация обострилась после того, как НАБУ предъявило обвинения в коррупции высокопоставленному чиновнику, близкому к президенту Владимиру Зеленскому. В ответ на это последовали обыски в антикоррупционных ведомствах со стороны Службы безопасности Украины и принятие Радой закона об ограничении их независимости. Эти события вызвали массовые протесты в Киеве и других городах страны. Под давлением общества и международных партнеров Зеленский внес в парламент новый законопроект, который должен восстановить независимость НАБУ и САП. Его рассмотрение запланировано на 31 июля. Если документ будет принят, ЕС может возобновить выделение средств, и для Киева не наступит серьезных финансовых последствий.
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