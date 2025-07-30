В Екатеринбурге сотрудники поликлиники №1 Детской городской больницы №8 временно будут принимать пациентов в здании стационара на улице Военной, 20. Это связано с ремонтом старого помещения учреждения на Санаторной, 22, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
"Администрация больницы заверяет, что все специалисты продолжат свою работу в полном объеме на новом месте. Медпомощь, консультации и процедуры будут доступны в прежнем режиме. Данный вопрос находится на контроле профильных специалистов регионального минздрава", — пояснили там. Капремонт планируют завершить к концу 2025 года.
Переезд организуют поэтапно: с 4 августа начнут работу участковые педиатры, доврачебный кабинет, молочная кухня и прививочные кабинеты. С 11 августа к приему приступят врачи-специалисты — хирург, офтальмолог, оториноларинголог и другие. Также с этой даты можно будет забрать анализы, вернутся к работе на новом месте функциональная диагностика и кабинеты неотложной медпомощи. Регистратура будет работать по обоим адресам до 11 августа.
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