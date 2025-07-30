В Перми жители целого микрорайона остались без света

В Перми утром 31 июля в пермском микрорайоне «Судозавод» произошел сбой электроснабжения. Жилые дома на нескольких улицах остались без света.
«Технологическое нарушение зафиксировано в 11:14 в распределительной сети 6 кВ. В результате инцидента без электроснабжения остались дома по улицам Адмирала Макарова, Адмирала Ушакова, Байкальской, Танцорова, Юнг Прикамья и Оханской. Причиной отключения стали, предположительно, несанкционированные земляные работы», — сообщили URA.RU в группе по связям с общественностью пермского филиала «Россети Урал».
Сейчас специалисты энергокомпании работают над восстановлением подачи электроэнергии. Электроснабжение потребителей организуют по резервным схемам. Планируется, что основные работы завершатся к 13:30.
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