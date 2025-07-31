«Не к месту»: музыкальный критик объяснил причину отказа Пугачевой от известной песни о России

Певица Алла Пугачева в свое время отказалась исполнять песню «Как упоительны в России вечера» не просто так. Когда ей предложили эту композицию, артистка послушала ее до конца, но ничего не сказала. Композитор Александр Добронравов заявил, что оно и понятно, мол, эта песня у Пугачевой бы не зашла. Однако музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с URA.RU выразил другое мнение на этот счет.
«Думаю, что композитор Добронравов слегка лукавит, потому что никто из нас не может знать, зашла бы эта песня или нет. Сейчас, конечно, мы уже четко представляем себе исполнение только Владимира Жечкова — основателя группы "Белый орел". Для меня, конечно, эта песня мужская, но вполне возможно, это просто ощущение, потому что мы знаем хорошо оригинал. Почему отказалась Пугачева? Действительно, при том, что эта песня хорошо ложится на ее тембр, она естественно, справилась с исполнением. Но на тот момент эта песня ей была не нужна», — пояснил критик.
Бабичев напоминает, что песня о России была выпущена в 1998 году. В тот год у Аллы Пугачевой вышел альбом «Да!», который был записан в совсем другой стилистике. «В нем достаточно фривольные, легкие, слегка эпатажные песни. Такие, как „Мал помалу“, „В воду войду“. Пугачева в 90-х и начале нулевых берет курс на омоложение саунда, хочет быть ближе к современным звучаниям. И тут ей предлагают патриотическую песню о России с соответствующей аранжировкой и мелодией. Вероятно, на тот момент она была просто ей не к месту. Известно, что певица прослушала ее до конца, значит, она осознала, что песня достойна внимания. Но в итоге не взяла в репертуар просто потому, что тогда было не время, она ей была не нужна. При этом позже появилась „Живи спокойно, страна“», — резюмировал Бабичев.
К слову, в этом году Пугачева, которая уже три года не живет в России, выпустила две военные песни «Мама» и «Поцелуи войны».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.