Музыкальный критик Бабичев — о Пугачевой, выпустившей военные песни: «Хотелось, чтобы она была внутри страны»

Две новые военные песни Аллы Пугачевой получились прекрасными с музыкальной точки зрения, исполнены артисткой проникновенно, однако хотелось бы, чтобы бывшая примадонна исполняла их внутри страны. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил музыкальный критик Евгений Бабичев, оценивая композиции «Мама» и «Поцелуи войны».
«Давайте считать, что это подарок Пугачевой к 80-летию Великой Победы. Песни получились проникновенными и эмоциональными. Но тут надо оговориться, что, конечно, хотелось бы, чтобы Пугачева была внутри страны, а не где-то далеко. А то голос ее есть, а самой нет. Тогда бы ее этот месседж, истории прозвучали бы максимально искренне. И, конечно, мы с вами не можем отогнать мысли о том, что это все пересекается с сегодняшним днем», — говорит эксперт.
Бабичев отмечает, что выпущенные песни значительно отличаются от того, что было у Пугачевой за последние пять лет. В композициях слышно ту самую певицу, которую так любят поклонники, с ее манерой исполнения.
«Песни в целом идентичны, потому что эта тематика задает определенные рамки. Минимализм аранжировки, где основным инструментом выступает акустическая гитара, и вокал немножко с придыханием, вполголоса. Тут нет каких-то таких распевных моментов, но, тем не менее вокал — это же не только исполнение, это еще и возможность прочувствовать материал. И тут как раз-таки военная тематика, мне кажется, максимально раскрывает подачу, в том числе и актерское мастерство Пугачевой. С профессиональной точки зрения песни сделаны блестяще, безотносительно контекста, тематики и ситуации, что это выпущено в нынешнее время», — отмечает музыкальный критик.
Евгений Бабичев не исключает, что выпущенные песни поспособствуют тому, что часть отвернувшихся от Пугачевой, снова обратит на нее внимание, так как эти композиции действительно заслуживают быть услышанными.
Алла Пугачева пока никак не высказалась о выпущенных песнях. Впрочем, исполнительница не комментировала и ранее появившиеся композиции на ее канале. Сейчас звезда живет с семьей на Кипре.
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