30 июля 2025

Суд закрыл процесс по коррупционному скандалу, связанному с активами правительства ХМАО

Суд ХМАО начал рассматривать дело посредника организации предвыборных викторин
© Служба новостей «URA.RU»
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Судья удалил слушателей из зала заседания
Судья удалил слушателей из зала заседания Фото:

Судья Ханты-Мансийского районного суда закрыл слушание по делу посредника в организации предвыборных викторин Владислава Чернова и удалил слушателей из зала. На этом настоял сам подсудимый и его адвокат Амур Хутиев, передает журналист URA.RU.

«Судья удалил из зала заседания корреспондента URA.RU и адвоката Оксаны Макеевой (экс-глава „Открытого региона“, ее обвиняют в растрате во время предвыборной викторины в 2018 году) Александра Гусельникова. Они обосновали это тем, что во время процесса якобы могут раскрыться сведения, составляющие коммерческую тайну», — передает журналист URA.RU.

Гусельников в разговоре с корреспондентом агентства сказал, что в решении суда усматривается нарушение части 2 статьи 241 УПК РФ о гласности судопроизводства. В частности, стороны не предоставили каких-либо доказательств того, что процесс необходимо сделать закрытым. Он намерен обратиться с жалобой к председателю Ханты-Мансийского районного суда.

Дело Владислава Чернова было передано в суд в начале июня. По версии следствия, с 2014 по 2020 годы он вместе с подельниками из бюджетных организаций похитили порядка 40 миллионов рублей, заключая через свои НКО договоры с представителями госучреждений. В том числе с организаторами предвыборных викторин в 2018 году, которые в итоге вылились в уголовное дело. Следствие считает, что по факту он не оказывал никаких услуг, всю работу делали сотрудники госучреждений либо сторонние организации, сам же подсудимый подделывал акты для оплаты их работы, а деньги обналичивал.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе суда. На момент публикации ответ не поступил.

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Судья Ханты-Мансийского районного суда закрыл слушание по делу посредника в организации предвыборных викторин Владислава Чернова и удалил слушателей из зала. На этом настоял сам подсудимый и его адвокат Амур Хутиев, передает журналист URA.RU. «Судья удалил из зала заседания корреспондента URA.RU и адвоката Оксаны Макеевой (экс-глава „Открытого региона“, ее обвиняют в растрате во время предвыборной викторины в 2018 году) Александра Гусельникова. Они обосновали это тем, что во время процесса якобы могут раскрыться сведения, составляющие коммерческую тайну», — передает журналист URA.RU. Гусельников в разговоре с корреспондентом агентства сказал, что в решении суда усматривается нарушение части 2 статьи 241 УПК РФ о гласности судопроизводства. В частности, стороны не предоставили каких-либо доказательств того, что процесс необходимо сделать закрытым. Он намерен обратиться с жалобой к председателю Ханты-Мансийского районного суда. Дело Владислава Чернова было передано в суд в начале июня. По версии следствия, с 2014 по 2020 годы он вместе с подельниками из бюджетных организаций похитили порядка 40 миллионов рублей, заключая через свои НКО договоры с представителями госучреждений. В том числе с организаторами предвыборных викторин в 2018 году, которые в итоге вылились в уголовное дело. Следствие считает, что по факту он не оказывал никаких услуг, всю работу делали сотрудники госучреждений либо сторонние организации, сам же подсудимый подделывал акты для оплаты их работы, а деньги обналичивал. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе суда. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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