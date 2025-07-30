Жительница ХМАО проехала 200 км на такси, чтобы отдать мошенникам 89 миллионов

Мошенники пытались выманить у жительницы Югры 89 миллионов рублей. Чтобы отдать деньги, женщина два раза ездила на такси в Сургут, преодолев 200 километров.
«Первую посылку с 47 миллионами рублей наличными она передала курьеру, который представился сотрудником ФСБ России. После этого злоумышленники продолжили манипулировать гражданкой и требовали „обезопасить“ оставшиеся средства», — написала в своем telegram-канале представитель МВД Ирина Волк.
Позже она привезла аферистам еще 42 миллиона, но в дело вмешались полицейские, которые задержали курьера в аэропорту. Им оказался житель Новосибирска, которому неизвестные оплатили билеты в Сургут и пообещали 150 тысяч за доставку посылки. «Для получения груза фигурант должен был назвать кодовое слово, которое получил от неизвестных», — уточняется в публикации.
Изначально с потерпевшей связался мужчина под видом сотрудника почты и попросил назвать номер из смс, женщина его продиктовала. Позже югорчанке позвонили якобы сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ, заявив что аферисты взломали ее Госуслуги. А деньги жертвы могут использовать для финансирования преступлений, и их нужно перевести на «безопасный счет».
«Посредством мессенджера аферисты выходили на видеосвязь с потерпевшей в форменной одежде на фоне государственной символики», — уточнила Волк. Причем у мошенников даже были поддельные документы с печатями.
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