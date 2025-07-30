30 июля 2025

Пермский краевой суд оставил главу Кочево Юркина под арестом

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Александр Юркин останется под домашним арестом
Александр Юркин останется под домашним арестом Фото:
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Обыски в мэрии Кочевского округа

В Пермском краевом суде прошло рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения для главы Кочево Александра Юркина. Он оставлен под домашним арестом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

«Судья оставил меру пресечения в силе. Юркин будет находиться под домашним арестом. Единственное, что ему разрешили видеться с адвокатом по месту исполнения ареста,» — пояснили в суде.

Глава Кочево обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он допустил нарушение при покупке жилья для детей-сирот. Юркин просил подписку о невыезде, но суд ему отказал.

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В Пермском краевом суде прошло рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения для главы Кочево Александра Юркина. Он оставлен под домашним арестом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной инстанции. «Судья оставил меру пресечения в силе. Юркин будет находиться под домашним арестом. Единственное, что ему разрешили видеться с адвокатом по месту исполнения ареста,» — пояснили в суде. Глава Кочево обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он допустил нарушение при покупке жилья для детей-сирот. Юркин просил подписку о невыезде, но суд ему отказал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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