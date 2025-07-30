Пермский краевой суд оставил главу Кочево Юркина под арестом

Александр Юркин останется под домашним арестом
новость из сюжетаОбыски в мэрии Кочевского округа
В Пермском краевом суде прошло рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения для главы Кочево Александра Юркина. Он оставлен под домашним арестом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
«Судья оставил меру пресечения в силе. Юркин будет находиться под домашним арестом. Единственное, что ему разрешили видеться с адвокатом по месту исполнения ареста,» — пояснили в суде.
Глава Кочево обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он допустил нарушение при покупке жилья для детей-сирот. Юркин просил подписку о невыезде, но суд ему отказал.
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