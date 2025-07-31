В Австралии нашли самое тяжелое насекомое

Zootaxa: самым тяжелым насекомым в Австралии оказался палочник
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Палочник весит 44 грамма (архивное фото)
Палочник весит 44 грамма (архивное фото) Фото:

В Австралии ученые обнаружили самое тяжелое насекомое на материке. Им оказался палочник. Об этом следует из выводов в журнале Zootaxa.

«В туманных лесах Крайнего Северного Квинсленда обнаружено крупное и ранее неизвестное насекомое-палочник. Возможно, это самое тяжелое насекомое в Австралии», — приводит отчет из журнала телеканал ABC.

Гигантское насекомое получило название Acrophylla alta, что указывает на его высокогорную среду обитания на плато Атертон. Ученым удалось обнаружить только самок этого вида. По их словам, самцы обитают высоко в кронах деревьев, и их не удастся исследовать, пока птицы или циклон не собьют их.

Новый вид палочника весит 44 грамма. Ранее самым тяжелым насекомым Австралии считался крупный роющий таракан, вес которого не превышал 30 граммов.

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В Австралии ученые обнаружили самое тяжелое насекомое на материке. Им оказался палочник. Об этом следует из выводов в журнале Zootaxa. «В туманных лесах Крайнего Северного Квинсленда обнаружено крупное и ранее неизвестное насекомое-палочник. Возможно, это самое тяжелое насекомое в Австралии», — приводит отчет из журнала телеканал ABC. Гигантское насекомое получило название Acrophylla alta, что указывает на его высокогорную среду обитания на плато Атертон. Ученым удалось обнаружить только самок этого вида. По их словам, самцы обитают высоко в кронах деревьев, и их не удастся исследовать, пока птицы или циклон не собьют их. Новый вид палочника весит 44 грамма. Ранее самым тяжелым насекомым Австралии считался крупный роющий таракан, вес которого не превышал 30 граммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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