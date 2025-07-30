В муниципалитеты Челябинской области переданы 42 новеньких школьных автобуса, которые будут курсировать от отдаленных поселков и деревень. Парк новой отечественной техники, выстроенной на Площади Революции, осмотрел губернатор региона Алексей Текслер.
«Безопасность пути детей в школу является важной частью доступности образования, мы этим вопросом занимается ежегодно. Сегодня передаем в муниципалитеты 42 новых школьных автобуса российского производства четырех различных классов, всего за три года было передано около 180 автобусов. Всего в региональном парке трудятся порядка 650 школьных автобусов», — подчеркнул Текслер.
Текслер отметил, что автобусы не только возят детей в школу, но и используются для транспортировки на различные спортивные соревнования, выступления творческих коллективов и другие мероприятия. Глава региона также поручил организовывать гаражи в каждом муниципалитете для хранения и обслуживания новой техники. Он привел в пример новый модульный гараж в Бродокалмаке, эту практику намерены распространять в других муниципальных образованиях.
Глава региона добавил, что сейчас автобусов старше десяти лет в парке нет. С начала реализации программы в муниципалитеты поступило в общей сложности 674 транспортных средства. С 2016 года 23 автобуса исчерпали свой технический ресурс и были выведены из эксплуатации. В новом 2024/2025 учебном году услугами регулярного школьного подвоза пользовались 19 772 учащихся.
Текслер пообщался с водителями и отметил, что возить детей в школу и обратно — очень ответственная и почетная работа. Он подчеркнул, что безопасность и комфорт учащихся стоят на первом месте.
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