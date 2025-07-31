В Челябинске на год изменят схему движения на мосту через реку Миасс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцам предложили схему объезда через свалку
Челябинцам предложили схему объезда через свалку Фото:

В Челябинске на год изменят схему движения на мосту через реку Миасс, который ведет в Металлургический район. Челябинцам и гостям города предлагают схему объезда вокруг бывшей городской свалки, сообщили в пресс-службе администрации города.

«С 1 августа восточная часть моста по улице Черкасской будет закрыта до июня 2027 года. Транспорт направим по западной части моста: по двум полосам в сторону центра и одной — в сторону Металлургического района», — уточнили в пресс-службе городской мэрии.

В пресс-службе горадминистрации пояснили, что с 1 августа стартует основной этап капитального ремонта моста через реку Миасс. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Водителям предлагают объезжать этот объект через бывшую городскую свалку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на год изменят схему движения на мосту через реку Миасс, который ведет в Металлургический район. Челябинцам и гостям города предлагают схему объезда вокруг бывшей городской свалки, сообщили в пресс-службе администрации города. «С 1 августа восточная часть моста по улице Черкасской будет закрыта до июня 2027 года. Транспорт направим по западной части моста: по двум полосам в сторону центра и одной — в сторону Металлургического района», — уточнили в пресс-службе городской мэрии. В пресс-службе горадминистрации пояснили, что с 1 августа стартует основной этап капитального ремонта моста через реку Миасс. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Водителям предлагают объезжать этот объект через бывшую городскую свалку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...