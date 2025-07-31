В Челябинске на год изменят схему движения на мосту через реку Миасс, который ведет в Металлургический район. Челябинцам и гостям города предлагают схему объезда вокруг бывшей городской свалки, сообщили в пресс-службе администрации города.
«С 1 августа восточная часть моста по улице Черкасской будет закрыта до июня 2027 года. Транспорт направим по западной части моста: по двум полосам в сторону центра и одной — в сторону Металлургического района», — уточнили в пресс-службе городской мэрии.
В пресс-службе горадминистрации пояснили, что с 1 августа стартует основной этап капитального ремонта моста через реку Миасс. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Водителям предлагают объезжать этот объект через бывшую городскую свалку.
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