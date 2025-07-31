СК возбудил новое дело о взятке против директора МХАТ Кехмана

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело о взятке против директора МХАТ Владимира Кехмана. Сумма взятки составила 27 миллионов рублей.
По данным «Фонтанки», одновременно возбуждено «зеркальное» дело против гендиректора компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова — по статье о дача взятки. Оба уголовных дела стали продолжением расследования по факту растраты в отношении Кехмана. Ранее, прошли обыски в офисах строительных компаний Каргинова, а также в загородном доме, оформленном на родственницу Кехмана. Тогда Кехману предъявили обвинение в растрате, после чего он был отпущен под подписку о невыезде.
По версии следствия, в 2022 году Марат Каргинов по договоренности с Кехманом приобрел за 27 миллионов рублей автомобиль Mercedes V-класса, оформив его на одну из своих фирм. Этим автомобилем все это время пользовался именно Кехман, а покупка машины стала частью неформальных взаиморасчетов за получение строительных контрактов на объектах Минкульта. Следствие уже изъяло документацию по двум Mercedes, приобретенным через автосалон «Автодом Пулково», где один из автомобилей оформлен на Каргинова, а второй — на женщину, но также находился в распоряжении Кехмана. Кроме того, наложен арест на оба автомобиля, а также на Range Rover и загородный дом, принадлежащие семье Кехмана.
Стоит отметить, что впервые при подобных обвинениях в России фигурантов отпустили без меры пресечения. Кехману предъявили обвинение, но он был освобожден даже без подписки о невыезде. Марат Каргинов, недавно вернувшийся в Россию, также покинул Следственный комитет самостоятельно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.