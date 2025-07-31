В Чусовом мэрия отказалась увольнять директора спорткомплекса по «коррупционной» статье

В городе Чусовой Пермского края прокуратура обратилась в суд в связи с отказом местной администрации уволить бывшего директора спорткомплекса по «коррупционной» статье. Как рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией, речь идет об экс-руководителе муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс» Константине Порозкове.
«Прокуратура проводила проверку МАУ „СОК“ и выявила в действиях Порозкова антикоррупционные нарушения. По требованию прокурора мэрия должна была уволить экс-директора учреждения Константина Порозкова с формулировкой „в связи с утратой доверия“, но администрация этого не сделала. Порозков ушел с должности по собственному желанию, но сейчас продолжает работу в указанном учреждении в статусе замдиректора МАУ. Из-за этого прокуратура обратилась в суд с требованием об устранении нарушений со стороны администрации», — рассказал URA.RU источник.
На сайте Чусовского городского суда указано, что заявление прокуратуры принято судом к рассмотрению. Заседание назначено на 11 августа. В пресс-службе администрации Чусового агентству заявили, что Порозков устранил выявленные прокуратурой нарушения, а затем принял решение оставить руководящую должность. «Трудовой договор расторгнут работодателем (управление физкультуры и спорта мэрии — прим. URA.RU) по инициативе работника по его заявлению в связи с тем, что со стороны работника меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов были приняты», — сообщили в горадминистрации.
Ранее URA.RU рассказывало, что после прокурорских проверок своих постов лишились руководители двух учреждений подведомственных мэрии Чусового. Надзорный орган уличил муниципальных служащих в кумовстве.
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