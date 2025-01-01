В Пермском крае в связи с утратой доверия уволены руководители двух школ

В городе Чусовой Пермского края в связи с утратой доверия уволены руководители двух муниципальных учреждений, подведомственных мэрии. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, речь идет о директоре спортшколы «Ермак» (МАУДО) Дмитрии Иушине, а также о директоре спецшколы №14 «Подросток» Василисе Максимовой.
«Прокуратура Чусового проводила проверку в спортшколе на предмет коррупционной составляющей. Как итог — [Дмитрий] Иушин уволен в связи с утратой доверия. Есть протокол [рассмотрения представления прокурора] при участии прокуратуры города. Есть приказ, который издавал [Александр] Неймышев (начальник управление физкультуры и спорта администрации Чусовского городского округа — URA.RU)», — рассказал источник информагентства.
По информации собеседника URA.RU, Иушин трудоустроил в спортшколу «Ермак» свою родственницу, которая «получала зарплату и премии». При этом руководитель учреждения «отказался забирать трудовую книжку и намерен восстановиться в должности через суд», добавил источник URA.RU. В прокуратуре Прикамья агентству подтвердили факт прокурорского реагирования, однако отметили, что пока надзорный орган не располагает фактами увольнения Иушина.
В свою очередь Максимова лишилась поста за то, что трудоустроила в школу родственницу, «в отношении которой принимались управленческие решения, в том числе в части финансового стимулирования», отмечают в прокуратуре Прикамья. Помимо этого, она без конкурсных процедур и без согласования с мэрией «заключала договоры оказания услуг с другим родственником» (по информации URA.RU речь идет о муже Максимовой). Надзорный орган усмотрел в этом конфликт интересов.
Получить комментарии Иушина и Максимовой агентству не удалось, на звонки по указанным на сайтах учреждений телефонным номерам никто не ответил. В декабре 2024 года в связи с утратой доверия был уволен сотрудник администрации Бардымского округа. Прокуратура выяснила, что чиновник втайне получал деньги от руководителя коммерческой организации, с которым у мэрии были заключены контракты.
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