Дерипаска отсудил у Тинькова* десятки миллионов за оскорбления

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Дерипаска выиграл суд с Тиньковым*
Дерипаска выиграл суд с Тиньковым* Фото:

Российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска отсудил у банкира Олега Тинькова (признан в РФ иноагентом) 40 миллионов рублей за оскорбительный комментарий в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной). Соответствующее решение принял Реутовский городской суд Московской области.

Суд удовлетворил исковые требования только частично, присудив компенсацию морального ущерба в размере 40 миллионов рублей. В остальной части требований было отказано, поэтому представители Тинькова* намерены обжаловать решение в установленном порядке, отмечает telegram-канал Baza.

Судебное разбирательство стало следствием заявления Дерипаски, который потребовал удалить и опровергнуть высказывание Тинькова*, а также выплатить компенсацию морального и репутационного вреда. По словам адвокатов истца, их клиент «три года подряд перечитывал оскорбления, из-за чего страдал от бессонницы и проблем со здоровьем». Защита настаивала на взыскании одного миллиарда рублей за моральный вред и еще одного миллиарда — за урон деловой репутации.

Это уже второй судебный процесс между миллиардерами по данному эпизоду. Ранее Усть-Лабинский суд Краснодарского края постановил взыскать с Тинькова* 20 миллионов рублей, однако Верховный суд РФ отменил это решение из-за нарушения подсудности и направил дело на пересмотр в Реутовский суд. Спор возник из-за комментария Тинькова* под постом в Instagram**, где он назвал Дерипаску «олигархом и вором».

*Тиньков признан Минюстом РФ иноагентом.

**Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на ее территории.

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Российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска отсудил у банкира Олега Тинькова (признан в РФ иноагентом) 40 миллионов рублей за оскорбительный комментарий в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной). Соответствующее решение принял Реутовский городской суд Московской области. Суд удовлетворил исковые требования только частично, присудив компенсацию морального ущерба в размере 40 миллионов рублей. В остальной части требований было отказано, поэтому представители Тинькова* намерены обжаловать решение в установленном порядке, отмечает telegram-канал Baza. Судебное разбирательство стало следствием заявления Дерипаски, который потребовал удалить и опровергнуть высказывание Тинькова*, а также выплатить компенсацию морального и репутационного вреда. По словам адвокатов истца, их клиент «три года подряд перечитывал оскорбления, из-за чего страдал от бессонницы и проблем со здоровьем». Защита настаивала на взыскании одного миллиарда рублей за моральный вред и еще одного миллиарда — за урон деловой репутации. Это уже второй судебный процесс между миллиардерами по данному эпизоду. Ранее Усть-Лабинский суд Краснодарского края постановил взыскать с Тинькова* 20 миллионов рублей, однако Верховный суд РФ отменил это решение из-за нарушения подсудности и направил дело на пересмотр в Реутовский суд. Спор возник из-за комментария Тинькова* под постом в Instagram**, где он назвал Дерипаску «олигархом и вором». *Тиньков признан Минюстом РФ иноагентом. **Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на ее территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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